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الادارة العامة للديوانة:حجز 216 علبة بوتكس مهربة بمطار تونس قرطاج بقيمة تفوق 200 ألف دينار

2022/02/01 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

حجز أعوان الفريق الأمني المشترك بمطار تونس قرطاج 216 علبة بوتكس قدرت قيمتها الجملية بما يفوق 200 ألف دينار.
وافادت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء، بأن اعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لمحافظة شرطة الحدود ومكتب الديوانة بالمطار، قد تمكنوا من ضبط المحجوز مخفي داخل حقيبة مسافر تونسي قادم إلى تونس من الخارج.

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