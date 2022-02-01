نابل: تسجيل 5 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” بالحمامات (حالتين) وتاكلسة (حالتين) وقرمبالية، بلغ بموجبها مجموع الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة 1516 حالة وفاة، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ (وات)، أنه تم تسجيل 557 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 1239 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز 45 بالمائة، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل إلى 66478 حالة منها 56393 حالة شفاء.

وأشار إلى أن مجموع الحالات النشيطة يبلغ حاليا 8569 حالة من بينها 88 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية، حيث بلغت أن نسبة استغلال اسرة الإنعاش 60 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 47 بالمائة بالقطاع العام و24 بالمائة بالقطاع الخاص.