سوسة: 3 حالات وفاة و743 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، خلال ال24 ساعة الأخيرة، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا”،كما رصدت 743 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وفقا لنتائج تحاليل 1671 عينة.

وأحصت الجهة منذ ظهور الوباء في مارس 2020، 62760 إصابة، منها 50076 حالة شفاء، و1371 حالة وفاة، بينما لا تزال 11313 حالة نشطة محل متابعة طبية وفق اخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة بسوسة.

وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة من اللقاح، منذ انطلاق عمليات التلقيح والى غاية موفى شهر جانفي الفارط، 472853 منتفعا، في حين بلغ اجمالي الملقحين بصفة كاملة 429068 شخصا.

وارتفع عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة المعنية باستقبال مرضى الكوفيد، الى 119 حالة إيواء، موزعين الى 84 شخصا بأسرة الاكسيجين، و26 شخصا في حالة انعاش، و9 حالات تحت التنفس الاصطناعي.