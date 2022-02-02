كأس العالم للأندية : البرنامج الكامل للمقابلات

في ما يلي برنامج مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي من 3 الى 12 فيفري الجاري :
الدور الأول:
الخميس 3 فيفري 2022
1-الجزيرة (الامارات) – بيراي (تاهيتي)
ربع النهائي:
السبت 5 فيفري 2022
الأهلي (مصر) – مونتيري (المكسيك) (مباراة رقم 2)
الهلال (السعودية) – الفائز من مباراة الدور الأول (مباراة رقم 3)
نصف النهائي:
الثلاثاء 8 فيفري 2022
بالميراس (البرازيل)- الفائز من مباراة رقم 2 (مباراة رقم 5)
الاربعاء 9 فيفري 2022
تشلسي (انقلترا)- الفائز من مباراة رقم 3 (مباراة رقم 6)
تحديد المركز الخامس:
الخاسر من مباراة رقم 2 – الخاسر من مباراة رقم 3 (مباراة رقم 4)
تحديد المركز الثالث:
السبت 12 فيفري 2022
الخاسر من مباراة رقم 6 – الخاسر من مباراة رقم 5
النهائي:
الفائزان من المباراتين رقم 5 و