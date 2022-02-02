كأس العالم للأندية : البرنامج الكامل للمقابلات

في ما يلي برنامج مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي من 3 الى 12 فيفري الجاري :

الدور الأول:

الخميس 3 فيفري 2022

1-الجزيرة (الامارات) – بيراي (تاهيتي)

ربع النهائي:

السبت 5 فيفري 2022

الأهلي (مصر) – مونتيري (المكسيك) (مباراة رقم 2)

الهلال (السعودية) – الفائز من مباراة الدور الأول (مباراة رقم 3)

نصف النهائي:

الثلاثاء 8 فيفري 2022

بالميراس (البرازيل)- الفائز من مباراة رقم 2 (مباراة رقم 5)

الاربعاء 9 فيفري 2022

تشلسي (انقلترا)- الفائز من مباراة رقم 3 (مباراة رقم 6)

تحديد المركز الخامس:

الخاسر من مباراة رقم 2 – الخاسر من مباراة رقم 3 (مباراة رقم 4)

تحديد المركز الثالث:

السبت 12 فيفري 2022

الخاسر من مباراة رقم 6 – الخاسر من مباراة رقم 5

النهائي:

الفائزان من المباراتين رقم 5 و