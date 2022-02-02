سيدي بوزيد-كورونا: تسجيل 5 وفيات و274 إصابة جديدة مقابل 309 حالات شفاء



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 5 وفيات و274 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و309 حالات شفاء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس 34 ألفا و705 إصابات منها 936 حالة وفاة و31 ألفا و209 حالات شفاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (146 إصابة )، ومنزل بوزيان (27 اصابة)، وسيدي بوزيد الشرقية (20 اصابة)، واولاد حفوز (19اصابة)، و الرقاب (18 إصابة)، والمزونة (15 إصابة)، وسيدي علي بن عون (13 اصابة)، وكل من السوق الجديد وبئر الحفي (5 اصابات) والسبالة (4 اصابات).

كما تم اليوم رفع 640 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” بالجهة 119 ألفا و518 عينة.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الثلاثاء حوالي 215 ألفا و130 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 120 ألفا و130 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 16 ألفا و250 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 226 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد قد بلغ258 ألفا و809 أشخاص، حسب آخر تحيين.