كاس امم افريقيا 2021: الاتحاد الإفريقي يسلط عدة عقوبات على مصر و المغرب

سلطت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدة عقوبات على المنتخبين المصري والمغربي بعد الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعتهما يوم الأحد المنصرم على ملعب احمادو أهيجو بياوندي وفازت بها مصر لحساب ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم /الكاميرون 2021/ حسب ما أفادته الهيئة القارية امس الثلاثاء على موقعها الرسمي.

وقرر الاتحاد الأفريقي، إيقاف مروان داود مدافع منتخب مصر مباراتين ليغيب في مباراة نصف النهائي لمنتخبه أمام الكاميرون يوم غد الخميس وكذلك في اللقاء النهائي في حالة تأهل مصر أو اللقاء من أجل المرتبة الثالثة في حالة الإقصاء.

ويشمل قرار لجنة الانضباط إيقاف لأربع مباريات للفني روجيرو سانتوس, مساعد المدرب الأول البرتغالي كارلوس كيروش, مرفوقة بغرامة مالية تقدر ب 5000 ألف دولار, بالإضافة إلى غرامة أخرى مقدرة ب 10000 دولار أمريكي على الاتحاد المصري لكرة القدم لسوء سلوك لاعبيه بعد المباراة وغرامة أخرى مقدرة بـ10000 دولار منها 50 ألف قيد التنفيذ بسبب غياب كارلوس كيروش وعمرو السولية عن المؤتمر الصحفي قبل مباراة المغرب.

كما وجه االهيكل القاري لكرة القدم تحذيرا للبرتغالي كارلوس كيروش, لسوء سلوكه على مقاعد البدلاء خلال مباراة ربع النهائي.

وشملت أيضا العقوبات المتخذة المنتخب المغربي المقصى من المنافسة, حيث تم إيقاف محرك الفريق سفيان شكلا والمدافع سفيان بوفال, لمباراتين بسبب سوء سلوكهما في مباراة ربع النهائي وسيغيبان على اللقاءين الفاصلين للمنتخب المغربي والمؤهلين إلى نهائيات مونديال قطر-2022.

كما سلط الاتحاد الإفريقي غرامة مالية قدرها 10000 دولار أمريكي على الجامعة المغربية لكرة القدم.

واختتمت الهيئة الإفريقية بيانها بتوجيه تحذير لمسؤولي الجامعة المغربية الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سوء سلوكهم.