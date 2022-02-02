المنستير: انطلاق التخفيضات الشتوية على مستوى 64 نقطة بيع بالجهة

تلقت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير إلى غاية اليوم الأوّل من التخفيضات الشتوية بولاية المنستير، والتى انطلقت يوم 01 فيفري وتتواصل الى 13 مارس القادم، 43 تصريحا للمشاركة في موسم التخفيضات بقطاعات الملابس الجاهزة والأحذية والهدايا والأقمشة والمواد الكهرومنزلية، مقابل 60 تصريحا في الموسم الفارط، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي (وات)

وتشهد التخفيضات الموسمية تراجعا من سنة إلى أخرى وأصبحت تفقد من اشعاعها كموعد لاستقطاب الحرفاء لأسباب متعددة منها الظروف الاقتصادية، وممارسات بعض التجار التي افقدتها مصداقيتها، بالاضافة الى قانون التخفيضات الموسمية الذي “تجاوزته الأحداث واصبح لابّد من مراجعته في أقرب فرصة” حسب المثلوثي.

كما أعتبر انه من الاجدر اعادة توزيع فترات التخفيضات لتصبح في الاوقات التى تشهد ركودا للأنشطة التجارية نظرا الى ان فترة 06 أسابيع تعد “طويلة نسبيا”، مشيرا الى ان توقيت موسم التخفيضات يعد “متأخرا”، وأكد ايضا على أهمية ان تشمل التغييرات جميع السلع المعروضة في المحل التجاري

وتراوحت التخفيضات في يومها الاول، بالعديد من محلات بيع الملابس الجاهزة أو الأحذية بين 20 في المائة و60 في المائة، مع وجود محتشم للزبائن، واعرب عدد من اصحاب المحلات عن تفاؤلهم من تحسن نسق المبيعات خاصة وان الموسم الفارط اتسم بانتشار جائجة “كورونا”، واكد عدد منهم ان الطاقة الشرائية للمواطن متوسط الدخل تراجعت منذ سنوات وحتى قبل الجائحة، وشدد احدهم على ضرورة تشجيع الإنتاج التونسي وتوفير المواد الأولية بضرائب معقولة خاصة وان العديد من المصانع قد أغلقت

ومن جتهم، اعرب عدد من المتسوقين في تصريحات ل(وات) عن عدم رضاهم من نسب التخفيضات ومن جودة البضاعة المعروضة، واعربوا عن املهم في ان ترتفع النسب في الايام المقبلة من موسم التخفيضات

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