المهدية : تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 389 مصابا

بلغت النسبة اليومية للعينات الايجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، 40 بالمائة بعد تسجيل 329 إصابة جديدة من أصل 833 عينة جرى اختبارها.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 184 بالدائرة الصحية بالمهدية و62 بملولش و21 بالشابة و20 بشربان و18 بالسواسي و9 بقصور الساف إلى جانب 8 إصابات بأولاد الشامخ و4 بهبيرة وإصابة واحدة بكل من سيدي علوان والجم وبومرداس.

وتماثل، في المقابل، 389 مصاب ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 27 ألفا و640 من جملة 32 ألفا و724 إصابة من بينها 816 حالة وفاة و4268 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 92 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 75 انتفعوا بالجرعة الأولى و9 بالجرعة الثانية و8 بالجرعة الثالثة.

وعادل إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة من التطعيم 233 ألفا و515 فرد (07ر53 بالمائة من مجموع سكان الجهة) بينما بلغ عدد المواطنين الملقحين بصفة كاملة 203 آلاف و372 مواطن (22ر46 بالمائة).