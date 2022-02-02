باجة: تسجيل حالة وفاة و223 اصابة جديدة بكورونا

سجلت امس الثلاثاء بباجة حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا لكهل في الستين من عمره ليصل عدد الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة الي 686 وفاة.

وتم تسجيل 223 اصابة جديدة بفيروس كورونا ،منها 107اصابة بمدينة باجة وضواحيها ،و37 اصابة بتستور، و24 بنفزة ،و20 بتبرسق ،و19 اصابة بتيبار و15 بمجاز الباب واصابة واحدة بقبلاط ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 23560 من جملة 61368 تحليلا تم اجراؤه .

وافاد تقرير للادارة الجهوية للصحة بباجة تحصلت “وات” على نسخة منه ان الاصابات المسجلة بالوسط المدرسي منذ بداية جانفي بلغت 1001 اصابة .

وتجدر الاشارة الى ان كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد ، حيث فاق عدد الاصابات المائة لكل مائة الف ساكن.