توننداكس يقفل حصّة الاربعاء على شبه استقرار

أقفل مؤشر بورصة تونس، “توننداكس”، معاملات حصّة، الإربعاء، على شبه استقرار عند مستوى 33ر7117 نقطة، بعد تقدمه بشكل طفيف بنسبة 0،06 بالمائة، حسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة.

وتميزت الحصة، الاربعاء، بتسارع وتيرة تبادل الاسهم بشكل ملحوظ، مقارنة بالحصتين السابقتين، لتبلغ قيمة المبادلات 8،4 مليون دينار.

وعاد أفضل أداء، وللحصّة الثانية على التوالي، لسهم الشركة التونسية للبنك اذ سجل السهم زيادة في سعره بنسبة 5،9 بالمائة ليقفل عند حدود 3،040 دنانير. ومكنت المعاملات على السهم من الاستحواذ على ما قيمته 235 ألف دينار.

وظهر سهم الشركة العصرية للخزف أعلى قائمة الاسهم الفضل اداء اذ تطوّر سعره بنسبة 5،8 بالمائة (0،910 د) في ما لم تتجاوز قيمة المبادلات، على السهم ذاته، 64 ألف دينار.

وكان سهم سلكوم الاقل حظا خلال الحصّة بعد أن فقد 4،5 بالمائة من قيمته (4،250 د) وسط معاملات هزيلة لم تتخط قيمتها الألفي دينا. وتقهقر السهم منذ بداية سنة 2022 بحوالي 10،7 بالمائة.

وتصدر سهم البنك الوطني الفلاحي ترتيب الأسهم الأكثر تداولا خلال الحصة، ليستحوذ على معاملات بحجم 2،5 مليون دينار. وأقفل السهم حصّة، الإربعاء، على تراجع بنسبة 0،4 بالمائة (7،720 د).