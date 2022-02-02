المنستير: تسجيل 7 وفيات و365 إصابة إضافية بفيروس “كورونا”

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” بالجهة الصحية بالمنستير منذ بداية الجائحة إلى 1056 وفاة بعد التصريح في 31 جانفي 2022 بمجموع 7 وفيات إضافية بمعتمديات جمال، والمكنين، والمنستير، والبقالطة، وفق ما أفادت به، اليوم الأربعاء، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وارتفع عدد الحالات النشيطة بالجهة إلى 11 ألفا و832 حالة نشطة من بينها 365 إصابة جديدة مصرح بها بتاريخ 31 جانفى 2022، وتطور العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في الجهة الصحية بالمنستير، في الفترة مارس 2020-31 جانفي 2022، إلى 53 ألفا و810 إصابات.

وتراجع عدد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى 81 حالة بتاريخ 31 جانفى 2022، مقابل 84 حالة بتاريخ 30 جانفى 2022، وبلغ مجموع أسرة “كوفيد” بالمستشفيات الصحية العمومية بالجهة 121 سريرا بتاريخ 31 جانفي الماضي بعد إضافة المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوة بقصر هلال لسرير “كوفيد” واحد.

وتراجعت الإصابات المسجلة، خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة وإلى غاية 31 جانفي 2022، إلى 7384 إصابة بالجهة الصحية بالمنستير أي بمعدّل 1218 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وتتراوح الإصابات على مستوى معتمديات الجهة بين 521 إصابة ببني حسان و1844 إصابة بالبقالطة لكلّ 100 ألف ساكن مع محافظة ولاية المنستير وجميع معتمدياتها الـ13 على مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وسجلت الجهة في المقابل تعافي 445 حالة من فيروس “كورونا” المستجد ليبلغ مجموع حالات التعافي 40 ألفا و922 حالة شفاء إلى غاية 31 جانفى 2022.

وتطورت بتاريخ 1 فيفري الجاري النسبة الجهوية للأشخاص الّذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس “كورونا” المستجد إلى 53.40 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، و74.10 في المائة من مجموع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 15 سنة بالجهة، حسب الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين استكملوا التلقيح من الشريحة العمرية 15-39 سنة 62.22 في المائة، والذين أعمارهم 40-59 سنة 84.25 في المائة، وبالنسبة إلى الشريحة العمرية 60 سنة فما فوق 93.86 في المائة، حسب ذات المصدر.