نابل: تسجيل 7 وفيات و454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 7 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الوفيات 1523 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل ،عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الاربعاء، أنه تم تسجيل 454 إصابة جديدة بالفيروس على إثر القيام ب1087 تحليلا مخبريا ،أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز 41،8 بالمائة، مشيرا إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 98 حالة

وأضاف في هذا السياق، أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 70بالمائة بالقطاع العام و11 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 49 بالمائة بالقطاع العام و32 بالمائة بالقطاع الخاص ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل إلى 66932 حالة في حين بلغ عدد المتعافين 57535 حالة

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة المسجلة على معتمديات قرمبالية ونابل ومنزل بوزلفة وسليمان وقليبية ومنزل تميم ودار شعبان الفهري وتتراوح أعمارهم بين 48 و93 سنة