تخفيض في الخطايا الديوانية موضوع محاضر ديوانية او احكام قضائية قبل غرة جانفي 2022

أعلنت الادارة العامة للديوانة، الاربعاء، عن منح تخفيض في الخطايا الديوانية لكافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخلدة بذمتهم ديون ديوانية موضوع محاضر أو أحكام قضائية قبل غرّة جانفي 2022، وذلك بمقتضى قانون المالية للسنة ذاتها.

ودعت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، المعنيين بالامر الى دفع 10 بالمائة من مبلغ الخطايا، الذي لا يفوق 1 مليون دينار، ودفع 5 بالمائة من مبلغ الخطايا، الذي يفوق 1 مليون دينار.

وافادت بانه يتم منح التخفيض المذكور أعلاه شريطة دفع كامل مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرة جانفي 2023، على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض قبل تاريخ 1 نوفمبر 2022، أو اكتتاب رزنامة في دفعها قبل غرة جويلية 2022 على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات، حسب قيمة مبلغ الخطايا والأداءات والمعاليم المطالب بدفعها، ويدفع القسط الأول عند ابرام الرزنامة.

وفي حال تفويت آجال الدفع المحددة، وفق ذات المصدر، يقع دفع خطية تأخير بـ0،75 بالمائة من مبلغ القسط الواجب دفعه أو من كامل المبلغ المستوجب حسب طريقة الخلاص التي انخرط فيها طالب العفو، وذلك عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد، مشيرة الى أنّه في كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز سداد الأقساط المتخلّدة المدة القصوى المحددة بالرزنامة.

وبإمكان المعنيين بالأمر، وفق ذات المصدر، تقديم مطلب كتابي على ورق عادي يتضمن التنصيص صراحة على طلب الانخراط في العفو الديواني أو سحب أنموذج مطلب الإنتفاع بالتخفيض عبر هذا الرابط :

https://www.douane.gov.tn/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-02_FORM_REDUC_AMENDES_LOI_FIN_2022.pdf

أو عن طريق مكتب الضبط الرّاجع بالنظر للإدارة العامة للديوانة أو الإدارات الجهوية للديوانة أو المكاتب الديوانية، وتعميره ثمّ إيداعه مباشرة بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو بمكتب الضبط التابع للإدارة الجهوية للديوانة مرجع النظر.