البنك المركزي يؤكد تماسك مستوى احتياطي مع موفي 2021 العملة متيحا للبلاد تغطية 133 يوما من الواردات

اكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الخميس، تماسك مستوى الاحتياطي من العملة الذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

وسجّل المجلس في بيان أصدره، عقب اجتماعه، امس الأربعاء، انتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 9ر2 بالمائة خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022.

وبين انه على مستوى القطاع الخارجي، وبالرغم من تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، بلغ عجز العمليات الجارية 3ر6 من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 1ر6 بالمائة سنة 2020.

وارجع مجلس البنك المركزي هذه النتيجة الى الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسي قدره 8.600 مليون دينار.

وبحث اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط