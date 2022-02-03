بعد دعوتها للتظاهر يوم ذكرى اغتيال بلعيد: زهير المغزاوي يفتح النار على النهضة..

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير الغزاوي اليوم الخميس، إن حركة النهضة تريد التشويش على تحرك 6 فيفري الجاري الذي دعت الى تنظيمه عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية تزامنا مع الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، لأنها الضالع الأكبر في هذا الاغتيال على حد تعبيره.

واعتبر المغزاوي في تصريح للديوان أف أم أن النهضة بدعوتها الى التظاهر يوم 6 فيفري تزامنا مع هذا التحرك وفي ذكرى اغتيال الشهيد بلعيد، ” تريد ربما تحويل هذا التحرك عن مساره وجره الى العنف” بحسب تقديره.

وشدد المتحدث ” يوم 6 فيفري سيكون يوم الشهيد شكري بلعيد أحب من أحب وكره من كره وسيكون يوما للمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية وكشف الحقيقة.”

وتابع قائلا “النهضة تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.”