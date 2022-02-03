تنبيه: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشراب بمدينة عين دراهم وبني مطير وقرى ببوش وفج الريح، وذلك نتيجة لعدم استقرار التيار الكهربائي بسبب العوامل المناخية بالجهة وتذبذب تزويد محطة معالجة مياه سد بني مطير بالكهرباء.

وقالت الشركة في بلاغ إنّ مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعملان على إعادة تزويد المحطة بالكهرباء وتشغيلها بصفة مسترسلة.

ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية حال إعادة تشغيل محطة معالجة المياه بمدينة بني مطير.