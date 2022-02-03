جندوبة : 5 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع ملحوظ في عدد المقيمين بالإنعاش وأقسام الكوفيد

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، غرة فيفري الجاري، وفاة 5 اشخاص بسبب فيروس “كورونا”، وهي اعلى حصيلة منذ بداية الموجدة الخامسة بالجهة في 3 جانفي المنقضي.

وسجّل عدد الإصابات الجديدة تطورا لافتا حيث بلغ بذات التاريخ، 198 إصابة، وذلك بعد رفع 643 عينة، ليصل اجمالي الإصابات ومنذ بداية الجائحة في افريل 2020، الى 29134 اصابة، وفق ما ورد في التحيين اليومي الصادر اليوم الخميس.

وبلغ عدد المقيمين بقسمي الإنعاش بمستشفيات طبرقة وجندوبة والى حدود غرة فيفري الجاري، 5 مصابين حالتهم خطرة، حسب مصدر طبي بالجهة.

كما سجل عدد المقيمين بأقسام الكوفيد بمستشفيات الجهة بدوره، ارتفاعا بلغ 32 مصابا.

واستنادا الى ذات التقرير، فان اجمالي الوفيات بسبب فيروس “كورونا”، وعلى امتداد فترة الجائحة التي عرفتها الجهة، قد بلغ 825 حالة، فيما فاق عدد العينات المرفوعة 103500 عينة.