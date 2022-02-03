تونس وليبيا تتفقان على الترفيع بأربع مرات حصة الطلبة الليبيين بالجامعات التونسية

اتفقت تونس وليبيا على الترفيع في حصة المقاعد المخصصة للطلبة الليبيين بالجامعات التونسية بأربع مرات لتصل الى 250 مقعدا بداية من السنة الجامعية 2022ـ 2023 بعد ان كانت في حدود 45 فقط، وفق ما أعلنت عنه سفارة ليبيا بتونس.

وياتي قرار الترفيع في حصة الطلبة الليبيين، اثر اتفاق توصل له وفد ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة الليبية عقب زيارة أداها الاسبوع الماضي الى تونس واجتمع خلالها مع نظيره من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.

كما تقرر إضافة سنة تحضيرية للغة الفرنسية للطلبة الليبين الراغبين في مواصلة الدراسات العليا في التخصصات التي تتطلب بعض المواد فيها اللغة الفرنسية ( مثل الدراسات الهندسية والتخصصات الطبية في مرحلتي الاجازة والماجستير).

وأكدت الملحقية الأكاديمية بسفارة ليبيا في بلاغ لها اليوم الخميس، انه سيقع إعداد برنامج متكامل خاص بالطلبة الليبيين اعتباراً من العام الجامعي 2022-2023.

كما ينص الاتفاق على إيجاد الحلول لجملة من الاشكاليات ببعض الجامعات الخاصة

ويفتح هذا الاتفاق، حسب نص البلاغ، الآفاق امام الجامعات الليبية لوضع تعاون متكامل مع الجامعات التونسية خاصة الجامعات الحدودية (صفاقس، قابس، القيروان).

وترمي الزيارة التي قام بها وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية الى تعزيز التعاون مع تونس في مجال التعليم العالي.