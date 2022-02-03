صحفيو قسم الأخبار بالتلفزة التونسية يقررون حمل الشارة الحمراء بداية من 8 فيفري الجاري

قرر صحفيو قسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية حمل الشارة الحمراء بداية من 8 فيفري الجاري، وفق ما أعلنه فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالمؤسسة .

كما قرر الفرع ،حسب بيان له أصدرته اليوم الخميس النقابة الوطنية للصحفيين ، تنفيذ تحركات إحتجاجية أخرى ، وذلك بسبب تعطل التفاوض، وغياب رؤية أو مشروع إصلاحي جدي يرتقي بديمومة المؤسسة وخاصة قسم الأخبار.

وتتمثل التحركات في الامتناع عن القيام بالأعمال الميدانية، واقتصار الصحفيين المصورين على التصوير التلفزي، والامتناع عن القيام بمهام خارج الاختصاص.

كما سيمتنع رؤساء النشرات عن القيام بهذه المسؤولية كعمل إضافي بداية من الأسبوع الثاني للتحرك، والاقتصار على العمل في أوقات العمل، ومقاطعة القيام بالمونتاج وأعمال السكريبت باعتبارها أعمال خارج الاختصاص .

وقال الفرع ” إنه اتخذ هذه القرارات تبعا لتنكر إدارة مؤسسة التلفزة التونسية لتعهداتها السابقة تجاه المطالب المهنية ورفضها امضاء محاضر جلسات سابقة مع فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”

وذكر بحرصه على عودة العمل في قسم الاخبار في إطار حفظ الحقوق المعنوية والمادية وهيكلة واضحة لقسم الأخبار تمكن من الارتقاء بآدائه.