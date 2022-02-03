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مرسوم رئاسي يوافق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس و سويسرا

2022/02/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

صدر بالرائد الرسمي، بتاريخ أمس الأربعاء الموافق لـ 2 فيفري الجاري 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية، تتيح للمنخرطين في الصناديق الاجتماعية في البلدين حق المساواة في المعاملة بالمثل والانتفاع بنفس الامتيازات في الضمان الاجتماعي.

ووقعت الاتفاقية بين الجمهورية التونسية والكونفدرالية السويسرية بتاريخ 25 مارس 2019، بين وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك محمد الطرابلسي وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه.

وتشمل الاتفاقية جميع الفئات المنخرطة في الصناديق الاجتماعية في تونس وسويسرا وتتيح لهم حق المساواة في المعاملة بالمثل بين العالمين المقيمين في البلدين والمحافظة على الحقوق المكتسبة.

وتسمح الاتفاقية للتونسيين المقيمين في سويسرا وكذلك السويسريين المقيمين في تونس بالانتفاع بنفس الامتيازات في الضمان الاجتماعي على غرار تحويل جرايات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والتأمين ضد العجز.

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