الادارة العامة للخزينة الفرنسيّة تكشف فحوى الزيارة التي أدّاها “مولان” الى تونس

كشفت الإدارة العامة للخزينة الفرنسية اليوم الخميس 3 فيفري 2022 عن ظروف وفحوى الزيارة التي أداها مديرها العام إيمانويل مولان ورئيس مادي باريس إلى تونس يوم 31 جانفي الماضي، مؤكدة أنها جاءت بدعوة من السلطات التونسية وأنها تناولت القضايا الاقتصادية والمالية ودعم فرنسا الإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي .

وجاء في بلاغ صادر عن الخزينة نشرته وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بموقعها اليوم الخميس 03 فيفري أنه: ” سافر إيمانويل مولان ، المدير العام للخزينة ، إلى تونس يوم 31 جانفي بدعوة من السلطات التونسية وكان مرفوقا بماجالي سيسانا رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات بالخزينة”.

وأضافت الإدارة العامة: ”تأتي هذه الزيارة في إطار الاتصالات المنتظمة بين فرنسا وتونس”، مشيرة إلى أن النقاشات بين مولان والجانب التونسي ” تركزت بشكل حصري على القضايا الاقتصادية والمالية وعلى دعم فرنسا الإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.