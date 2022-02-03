صدور أمرين رئاسيين خاصين بتنظيم القمّة الفرنكوفونية وقمة تيكاد 8

صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 13 بتاريخ 3 فيفري الجاري، أمران رئاسيان يتعلق الأول و عدده 65 بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.

ويتصل الامر الرئاسي الثاني والذي يحمل عدد 66 بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها.

وتحدد فصول الأمرين تركيبة كل لجنة ومهامها وطرق تسييرها والوحدات المكونة للجنتيها التنفيذيتين.

ومن المنتظر ان تلتئم ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا “تيكاد 8 ” في شهر اوت المقبل، اما القمة 18 للفرنكوفونية فستقام بجزيرة جربة الخريف القادم بعد ان كان من المقرر انعقادها في نوفمبر المنقضي .