تسجيل 3 وفايات و153 اصابة جديدة بكورونا بباجة

سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بباجة امس الاربعاء 3 وفايات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد لرجلين في سن 97 وامراة ناهزت 99 سنة ، وهي الحصيلة الارفع التى يتم تسجيلها فى يوم واحد منذ بداية الموجة الخامسة لكوفيد 19 ليصل عدد الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة الي 689 وفاة.

وسجلت امس ايضا 153 اصابة جديدة بفيروس كورونا ،منها 94 اصابة بمدينة باجة وضواحيها و17 اصابة بتستور و23 بمجاز الباب و4 اصابات بقبلاط و6 بنفزة ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 23774 من جملة 61993 تحليلا تم اجراؤة .

ولاتزال كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد بوجود عدد من الاصابات يفوق المائة اصابة لكل مائة الف ساكن.