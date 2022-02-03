بن عروس: تسجيل 4 وفيات و243 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية بن عروس 4 حالات وفاة و243 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية متعلق بيوم أمس الأربعاء.

وحسب ما صرّح به مدير ادارة الصحة الوقائية بالجهة، فتحي اللطيف، لـ”وات”، فقد أجرت الفرق الصحية المعنية بجمع وتحيين العينات 578 تحليلا لعينات مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”، موزعة على 572 تحليلا سريعا و15 تحليلا مخبريا، كما تلقت الإدارة إعلاما بـ4ـ حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 1151 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

ووفقا لهذا التحيين، تكون النسبة العامة للتحاليل الايجابية في حدود 41.39 بالمائة، ونسبة إشغال أسرّة الاوكسيجين بالمستشفى الجهوي في حدود 96 بالمائة من طاقة الاستيعاب القصوى، بعد ان تم استقبال 24 مصابا تم إيواؤهم بقسمي الكوفيد والطب الباطني وهو ما يعني زيادة في عدد حالات الإيواء بـ 8 حالات في يوم واحد.