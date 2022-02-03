توننداكس يقفل حصة الخميس متراجعا بنسبة 0،3 بالمائة

أقفل مؤشر بورصة تونس، “توننداكس”، معاملات حصّة، الخميس، متراجعا بنسبة 0،3 بالمائة، مدركا مستوى 7093،53 نقطة، وسط معاملات ضعيفة لم تتخط قيمتها 2،8مليون دينار، حسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتميز أداء سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة، بعد تسجيل زيادة في سعره بنسبة 5،4 بالمائة ليقفل في حدود 1،550 دينار، في ظل مبادلات ضعيفة ناهزت 53 ألف دينار.

وواصل سهم سرفيكوم نسقه التصاعدي، لينهي الحصة متطورا بنسبة 3،8بالمائة (1،380 د)، مراكما مبادلات بقيمة 109 الاف دينار. وقدّرت عائدات سرفيكوم لسنة 2021 ب8،7 مليون دينار أي بتحسّن بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وكان تطور الاداء مدفوعا بتحسن رقم اعمال الشركة بنسبة 8 بالمائة في ما يتعلّق بنشاطها في مجال التكييف وبنسبة 3 بالمائة في مجال المصاعد.

وتقهقر، في المقابل، سهم المعامل الالية بالساحل بعد أن 3،7 بالمائة من قيمته لينهي الحصة عند سعر 0،790 دينار، وسط معاملات هزيلة لم تتجاوز 4 الاف دينار. وتدحرج سعر السهم بنسبة 14،1 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وتراجع سهم تلنات القابضة، بدوره، بنسبة 2،3 بالمائة لينهي الحصّة عند سعر 8،250 دينار، ليستحوذ على معاملات بحجم 397 الف دينار.