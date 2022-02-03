المهدية :تسجيل 3 وفيات و169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 280 مصاب

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد، الخميس، وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس بكل من شربان وملولش وقصور الساف.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ376 عينة تسجيل 169 إصابة جديدة مقابل تماثل 280 مصاب للشفاء التام.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 46 بالمهدية و28 بقصور الساف و24 بملولش و21 بالشابة و19 بالجم و11 بأولاد الشامخ إلى جانب 9 إصابات بهبيرة و4 بكل من سيدي علوان وشربان وإصابتين (02) بالسواسي وإصابة واحدة ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 32 ألفا و893 إصابة من بينها 27 ألفا و917 حالة شفاء و819 حالة وفاة و4157 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 303 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 76 انتفعوا بالجرعة الأولى و216 بالجرعة الثانية و11 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطن واحدة تطعيما بهدف السفر.

وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة، منذ انطلاق عملية التطعيم، 233 ألفا و592 فرد (08ر53 بالمائة من إجمالي السكان فيما بلغ عدد الملقحين بصفة كاملة 203 آلاف و696 أي ما يعادل 29ر46 بالمائة من سكان الجهة.