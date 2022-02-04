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عدد الجرعات فاق 12 مليون..هذا عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا..

2022/02/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افادت وزارة الصحة، انه تم تطعيم 3249 شخصا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين استكملوا لقاحاتهم إلى حدود يوم أمس الخميس إلى 6 ملايين و265 الفا و513 شخصا
وأشارت الوزارة، في بلاغ صادر عنها إلى أن من ضمن هؤلاء أكثر من 4 ملايين و616 شخصا تلقوا جرعتين اثنتين من اللقاحات.
ووفق الاحصائيات ذاتها فقد بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي قُدمت منذ مارس 2021 ، 12 مليونا و 797 ألفا و 534 جرعة.
وجددت الوزارة دعوتها إلى كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا التسجيل بمنصة “ايفاكس”.

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