عدد الجرعات فاق 12 مليون..هذا عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا..

افادت وزارة الصحة، انه تم تطعيم 3249 شخصا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين استكملوا لقاحاتهم إلى حدود يوم أمس الخميس إلى 6 ملايين و265 الفا و513 شخصا

وأشارت الوزارة، في بلاغ صادر عنها إلى أن من ضمن هؤلاء أكثر من 4 ملايين و616 شخصا تلقوا جرعتين اثنتين من اللقاحات.

ووفق الاحصائيات ذاتها فقد بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي قُدمت منذ مارس 2021 ، 12 مليونا و 797 ألفا و 534 جرعة.

وجددت الوزارة دعوتها إلى كافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا التسجيل بمنصة “ايفاكس”.