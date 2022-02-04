الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي: تقديم المدرب خورخي كوستا وافريل موعد الجلسىة العامة الانتخابية

قدمت الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي برئاسة المنصف السلامي في ندوة صحفية عقدتها مساء امس الخميس بأحد نزل مدينة صفاقس المدرب الجديد للفريق البرتغالي خورخي كوستا الذي تم التعاقد معه على نهاية الموسم مع قابلية التجديد لموسم إضافي خلفا للإيطالي جيوفاني سوليناس.

وأوضح منصف السلامي أن “تغيير المدرب لم يكن خيارا من الهيئة التسييرية ولكن استجابة لرغبة المدرب الإيطالي في المغادرة التي تمت بالتراضي بين الطرفين” مضيفا أن دور هذه الهيئة يكمن تحديدا في حل الإشكاليات العالقة والتحضير للانتقال إلى الهيئة الجديدة من خلال تنظيم جلسة عامة انتخابية التي ينتظر أن تعقد في غضون شهر أفريل القادم”.

وقال إن الهيئة التسييرية توفقت إلى تسوية عديد الوضعيات وفض عديد المشاكل وهو أمر جيد بحسب تعبيره.

من جهته عبّر المدرب كوستا الذي يعود الى حضيرة النادي الصفاقسي بعد تجربة قصيرة فيها خلال موسم 2016/2017 عن ثقته في الفريق وفي اللاعبين المطالبين باللعب على ثلاث واجهات وهي على التوالي مسابقتا البطولة والكأس ومسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية “كاف”.

واعتبر أن مستوى اللاعبين الذين يتوفر عليهم الفريق حاليا تجعله يعمل في هدوء وقادرا على تحقيق نتائج جيّدة، مؤكدا أنه يعرف جل عناصر الفريق جيدا.

وأضاف أنه سيسعى إلى حصد ثلاث نقاط في المواجهة القادمة التي وصفها بالهامة والتي ستجمع ممثل كرة القدم التونسية مع فريق زاناكو الزمبي يوم 10 فيفري الجاري في ملعب حمادي العقربي ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

وقد سبق الندوة الصحفية حفل توقيع العقد بين الهيئة التسييرية والمدرب البرتغالي وموكب تسليم المهام بين المدربين وتكريم للمدرب الإيطالي المغادر كما عُقد اجتماع فني جمع رئيس الهيئة التسييرية باللاعبين والمدرّب الجديد..