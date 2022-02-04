شخص واحد يفوز بقرابة نصف مليار في البروموسبور

الحزب الدستوري الحر يرفض الإجراءات الجديدة لرياض الأطفال..

تنبيه: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..

بعد دعوتها للتظاهر يوم ذكرى اغتيال بلعيد: زهير المغزاوي يفتح النار على النهضة..

تطعيم 3249 شخصا باللقاحات ضد فيروس كورونا في يوم واحد

2022/02/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


ذكرت وزارة الصحة، أنه تم اليوم الخميس، تطعيم 3249 شخصا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الافراد الذين استكملوا لقاحاتهم الى 6 ملايين و 265 الفا و 513 شخصا.

وأشارت الوزارة، في إحصائيات نشرتها مساء اليوم على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، الى أن من ضمن هؤلاء اكثر من 4 ملايين و616 شخصا تلقوا جرعتين اثنتين من اللقاحات.

ووفق تلك الاحصائيات بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي قدمت منذ مارس 2021 ، 12 مليونا و 797 ألفا و 534 جرعة.

022وجددت الوزارة دعوتها إلى كافة المواطنين والمواطنات للتسجيل بمنصة “ايفاكس”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn