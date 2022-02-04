تطعيم 3249 شخصا باللقاحات ضد فيروس كورونا في يوم واحد



ذكرت وزارة الصحة، أنه تم اليوم الخميس، تطعيم 3249 شخصا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الافراد الذين استكملوا لقاحاتهم الى 6 ملايين و 265 الفا و 513 شخصا.

وأشارت الوزارة، في إحصائيات نشرتها مساء اليوم على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، الى أن من ضمن هؤلاء اكثر من 4 ملايين و616 شخصا تلقوا جرعتين اثنتين من اللقاحات.

ووفق تلك الاحصائيات بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي قدمت منذ مارس 2021 ، 12 مليونا و 797 ألفا و 534 جرعة.

022وجددت الوزارة دعوتها إلى كافة المواطنين والمواطنات للتسجيل بمنصة “ايفاكس”.