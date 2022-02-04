الفريب مهدّد بالاندثار : صحبي المعلاوي يكشف الأسباب



حذّر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة (الفريب) صحبي المعلاوي من أنّ القطاع مهدّد بالإندثار في تونس في غضون سنوات قليلة وتحديدا في سنة 2025، جراء جائحة كورونا التي أثّرت على تزويد السوق، بسبب النقص الكبير في السلع على مستوى الدول الأوروبية المصدّرة، خاصة مع دخول دول من أوروبا الشرقية غمار المنافسة.

وقال المعلاوي في تصريح لبرنامج “لموزاييك أف أم” إنّ جائحة كورونا أثّرت بشكل كبير على تزويد السوق المحلية من الدول الأوروبية التي باتت تعرف شحّا كبيرا في كميات الملابس المستعملة، حيث تم تسجيل نقص كبير جدا في كميات الملابس المستعملة بلغ 70 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، ما أدى إلى غلق بعض معامل الفرز والتحويل والرسكلة.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي، أنّ أكثر من 94 بالمائة من يقتنون ملابسهم من الفريب الذي يتواجد في تونس منذ سنة 1944.