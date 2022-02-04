مدنين: تسجيل 7 وفيات و302 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجّلت ولاية مدنين خلال 24 ساعة الاخيرة، 7 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” لأشخاص غير ملقحين، تراوحت أعمارهم بين 43 و89 سنة، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الجائحة، الى 1347 حالة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

ورصدت الادارة الجهوية للصحة، أيضا، 302 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 4 اصابات وافدة و298 اصابة محلية، وذلك من جملة 869 عينة خضعت للتحليل، لترتفع نسبة الحدوث الى 34 فاصل 8 بالمائة، كما ارتفع إجمالي الاصابات المحلية الى 45729 اصابة.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، الى 84 اصابة بمدنين، و58 بميدون، و55 بحومة السوق، و51 بجرجيس، و34 اصابة بسيدي مخلوف، و15 ببن قردان، و5 بأجيمأ و3 إصابات ببني خداش.

وشملت هذه الاصابات، 30 تلميذا و7 أطفال في سن ما قبل الدراسة، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة في صفوف التلاميذ منذ بداية شهر فيفري الجاري، الى 100 إصابة، وعدد الإصابات لدى الأطفال الى 16 إصابة.

ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية بين عمومية ومصحات خاصة، 101 مريض، منهم 74 في أسرة الاكسيجين، بنسبة إشغال تقدر بـ41 بالمائة، و27 في قسم الانعاش، بنسبة اشغال تبلغ 49 بالمائة، علما وأن هذه الحالات تضم نسبة قليلة من الملقحين، من ذلك أنه من بين 16 مصابا بفيروس “كورونا” مقيم بالمستشفى الجامعي بمدنين حالة واحدة ملقحة، وفق الدكتور زيد.

ودعا ذات المصدر، في هذا السياق، الى ضرورة الاقبال على التلقيح، والتي تراجعت في الفترة الاخيرة، حيث لم تستقبل مختلف مراكز التلقيح الجهوية والمحلية بالجهة، يوم أمس الخميس، سوى 123 شخصا.