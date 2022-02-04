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بن عروس: تسجيل 3 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2022/02/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية بن عروس، وفق آخر تحيين لها حول الحالة الوبائية لفيروس “كورونا”، وبعد تلقيها نتائج التحاليل التي تم إجراؤها، يوم أمس الخميس، 3 حالات وفاة و241 إصابة جديدة بالفيروس .

وكشف مدير إدارة الصحة الوقائية بالجهة، الدكتور فتحي اللطيف، في تصريح لـ”وات”، عن أن عدد التحاليل التي تم إجراؤها، يوم أمس الخميس، لعينات اشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا”، بلغت 554 تحليلا، مما يجعل النسبة العامة للتحاليل الايجابية في حدود 34 فاصل 32 بالمائة .

ووفقا لنفس المصدر، فقد تلقت الإدارة إشعارا بـ “3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1154 حالة وفاة منذ بداية الجائحة” .

وتعافى من الفيروس، 367 شخصا، لينخفض تبعا لذلك، عدد الحالات النشيطة التي لا تزال حاملة للفيروس، إلى 1895 حالة، مقابل ارتفاع عدد المقيمين بالأقسام الخاصة بكوفيد إلى 27 مصابا.

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