تونس تسجل تراجعا في تدفق الاستثمار الخارجي خلال سنة 2021 بنسبة 5ر0 بالمائة

تراجعت الاستثمارات الخارجية الوافدة على تونس سنة 2021، بنسبة 5ر0 بالمائة لتبلغ 3ر1876 مليون دينار مقابل 9ر1885 مليون دينار خلال 2020 فيما تصدرت فرنسا القائمة، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وبينت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وفق معطيات نشرتها، الجمعة، حول الاستثمارات الخارجية لسنة 2021، ان الاستثمارات المباشرة قاربت 8ر1844 مليون دينار في حين مثلت استثمارات المحافظ قرابة 5ر31 مليون دينار وسجلت الأخيرة بذلك تراجعا بنسب 9ر38 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وسجل الاستثمار الخارجي المباشر، خلال سنة 2021، المقدر بقيمة 8ر1844 مليون دينار، ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة مقارنة بنسبة 2020، وتراجعا بنسبة 6ر25 بالمائة و 7ر32 بالمائة مقارنة على التوالي بسنتي 2019 و2018.

وتقدر الاستثمارات المتدفقة من فرنسا، التي تحتل المرتبة الأولى، بنحو 4ر439 مليون دينار من اجمالي الاستثمارات خارج القطاع الطاقي في حين حلت إيطاليا في المرتبة الثانية بنحو 4ر175 مليون دينار والمانيا بقرابة 1ر80 مليون دينار واسبانيا بحصة ناهزت 79 مليون دينار.

وتقلصت الاستثمارات الموجهة الى قطاع الطاقة، خلال سنة 2021، بنسبة 9ر12 بالمائة بالمقارنة، بسنة 2020، لتبلغ 6ر540 مليون دينار مقابل 5ر620 مليون دينار، خلال 2020.

ووجه المستثمرون زهاء 6ر51 بالمائة من المبالغ الاستثمارية نحو قطاع الصناعات التحويلية تليها الخدمات بنسبة 7ر18 بالمائة والفلاحة بحصة ضعيفة قاربت 4ر0 بالمائة.

وأفضت الاستثمارات الخارجية المباشرة خارج قطاع الطاقة الى تمويل 502 عملية استثمارية بمبلغ قارب 3ر1304 مليون دينار مما مكن من احداث زهاء 11 الف و 298 وظيفة.

ووجهت 7ر69 بالمائة من الاستثمارات المتدفقة على تونس في قطاع الصناعات التحويلية الى الصناعات الالكترونية والميكانيكية التي حصلت على زهاء 5ر663 مليون دينار.

وتركزت 56 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي قرابة 9ر735 مليون دينار، بتونس الكبرى وخاصة في بالعاصمة التي حصلت على 2ر339 مليون دينار.