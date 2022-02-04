عاجل: رفيق عبد السلام يقاضي 3 شخصيّات

أعراض جديدة لـ”أوميكرون” في مكان غير متوقع..

الفريب مهدّد بالاندثار : صحبي المعلاوي يكشف الأسباب

رفع تحجير السفر على مغني الراب “سواغ مان”

منوبة: حجز 30 طنا من دقيق السميد المدعّم بمستودع عشوائي بالجديدة

2022/02/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة في اطار عمل رقابي مشترك مع وحدات الحرس الوطني بطبربة، ظهر اليوم الجمعة، من حجز 30 طنا من دقيق السميد المدعّم بالجديدة من ولاية منوبة، وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزياني، لـ”وات” .

وأوضح الزياني انه في اطار تكثيف الأعمال الرقابة، ومقاومة أساليب الاحتكار والمضاربة، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، ضبط الاعوان في مخزن عشوائي بالجديدة كمية السميد المذكورة، وتم تحرير مخالفة ضد صاحبها من اجل مسك منتوجات من أجل المضاربة.

هذا وسيتم، وفق نفس المصدر، تأمين قيمة المحجوز بخزينة الدولة في الايام القليلة القادمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn