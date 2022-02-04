منوبة: حجز 30 طنا من دقيق السميد المدعّم بمستودع عشوائي بالجديدة

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة في اطار عمل رقابي مشترك مع وحدات الحرس الوطني بطبربة، ظهر اليوم الجمعة، من حجز 30 طنا من دقيق السميد المدعّم بالجديدة من ولاية منوبة، وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزياني، لـ”وات” .

وأوضح الزياني انه في اطار تكثيف الأعمال الرقابة، ومقاومة أساليب الاحتكار والمضاربة، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وبشفافية المعاملات التجارية، ضبط الاعوان في مخزن عشوائي بالجديدة كمية السميد المذكورة، وتم تحرير مخالفة ضد صاحبها من اجل مسك منتوجات من أجل المضاربة.

هذا وسيتم، وفق نفس المصدر، تأمين قيمة المحجوز بخزينة الدولة في الايام القليلة القادمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.