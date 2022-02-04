دون فواتير: حجز أكثر من 76 طن من السميد والفارينة بعدة ولايات..

تمكّنت وحدات الأمن والحرس الوطنيّين بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجارة بعدد من ولايات الجمهوريّة منذ بداية الأسبوع الجاري من حجز كميات من

السميد والفارينة دون فواتير ومعدة للتوزيع خارج المسالك القانونية وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وقد تمكنت الوحدات المعنية من:

* حجز 32 طن من السميد بولاية صفاقس .

* حجز 12.15 طن من السّميد بولاية القيروان.

* حجز 11.6 طن من السّميد بولاية سيدي بوزيد.

* حجز 6.15 طن من الفارينة المدعمة بولاية بن عروس.

* حجز 3.3 طن من السميد المدعّم بولاية باجة.

* حجز 3.59 طن من السميد و02 طن من الفارينة بولاية أريانة.

* حجز 2.05 طن من السميد و200 كلغ من الفارينة بولاية نابل.

* حجز 1.6 طن من الفارينة المدعمة بولاية تطاوين.

* حجز 1.5 طن من الفارينة المدعمة بولاية قبلي.

* حجز 100 كلغ من الفارينة بولاية قفصة.

* حجز 200 كلغ من الفارينة بولاية قابس.

ووفق البلاغ ذاته فقد تم تحرير محاضر اقتصاديّة في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن أصحابها.