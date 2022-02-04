قفصة: تسجيل 50 مخالفة صحيّة خلال النصف الثاني من شهر جانفي الفارط

سجّلت مصالح المراقبة الصحّة التابعة للادارة الفرعية للصحة البيئية بقفصة، 50 مخالفة صحيّة لدى قيامها بـ43 زيارة تفقد، شملت المحلات المفتوحة للعموم، خلال النصف الثاني من شهر جانفي الفارط، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة البيئية بالجهة، عمر عبدلي.

وأضاف عبدلي لـ(وات)، أن المخالفات تعلقت بعدم احترام شروط النظافة والحفظ وخزن المواد الغذائية وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، مشيرا إلى أن المخالفات توزعت إلى توجيه 42 انذارا كتابيا للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة، واقتراح غلق 3 محلات تشكل خطرا على صحة المستهلك، وتحرير 5 محاضر عدلية وإحالتها على أنظار القضاء للبت فيها، على إثر حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، تتمثل في كمية من المواد الغذائية الحساسة (ياغرت ولحوم ودواجن وحليب).

وأشار، إلى ان فرق المراقبة قامت برفع 135 عينة من المواد الغذائية، و12 عينة من المياه واخضاعها للتحاليل للتثبت في مدى صلوحيتها.

ولفت كاهية مدير الصحة البيئية بقفصة، إلى أن عدد فرق المراقبة الصحية التي اشرفت على عمليات الرقابة بالمحلات المفتوحة للعموم، يبلغ 25 فريقا، موزعة على كامل معتمديات ولاية قفصة.