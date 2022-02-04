المهدية : تسجيل 6 وفيات و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، وفاة 6 مصابين و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب تعافي 455 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ442 عينة، إلى 54 بالمهدية و34 بملولش و27 بالشابة و10 بقصور الساف بالإضافة إلى 7 إصابات بكل من السواسي وهبيرة و3 بأولاد الشامخ ومثلها ببومرداس مقابل إصابة واحدة بكل من سيدي علوان وشربان والجم.

ورصدت حالات الوفاة، بحسب الدوائر الصحية، بالمهدية (03 طفل يبلغ من العمر 3 سنوات) والجم والشابة وشربان وقصور الساف وملولش.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 33 الفا و041 إصابة من بينها 28 ألفا و366 حالة شفاء و825 حالة وفاة و3850 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 140 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 53 انتفعوا بالجرعة الأولى و79 بالجرعة الثانية و8 بالجرععة الثالثة.

وبلغ مجموع المطعمين بجرعة واحدة، منذ انطلاق عمليات التلقيح، 233 ألفا و645 فردا (10ر53 بالمائة من عدد سكان الجهة) ،فيما عادل إجمالي الملقحين بصفة كاملة 203 آلاف و860 مواطن (33ر46 بالمائة).