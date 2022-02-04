كأس افريقيا للأمم – 10 ملايين جنيه مكافأةً للاعبي المنتخب المصري في صورة التتويج باللقب

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن رصد مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب المصري حال الفوز بلقب كاس افريقيا للأمم 2021 الجارية بالكاميرون حسب ما اوردته الصحافة المحلية اليوم الجمعة.

وأكد الوزير المصري أن المكافأة التى سيتم تقديمها من قبل رجل اعمال مصري ستكون بخلاف المكافآت التى سيحصل عليها اللاعبون وفق اللوائح المنظمة معربًا عن تقديره لجميع اللاعبين على الظهور المميز وإصرارهم على مواصلة الفوز سعياً لتحقيق لقب البطولة للمرة الثامنة.

وبلغ المنتخب المصري نهائي كأس إفريقيا للامم 2021 المقامة في الكاميرون وذلك عقب فوزه على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح 3-1 اثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية نظيره السنغالي الأحد المقبل فيما سيلعب المنتخب الكاميروني مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت.

وكان المنتخب السنغالي بدوره قد تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على بوركينا فاسو 3-1.