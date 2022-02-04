منذر الكبير “تدريب منتخب تونس شرف كبير”

كرّمت بلدية بنزرت يوم الجمعة المدرب الوطني السابق منذر الكبير على المجهودات التي بذلها طيلة فترة اشرافه على المنتخب التونسي لكرة القدم.

وقال منذر الكبير في كلمة مقتضبة نشرتها الصفحة الرسمية لبلدية بنزرت أنّ تدريب منتخب “نسور قرطاج” شرف كبير مبينا أنّه مرتاح الضمير عن العمل الذي انجزه ومساهمته في بلوغ نهائي كأس العرب “فيفا قطر 2021” والتاهل الى الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعبّر الكبير عن شكره لأهالي بنزرت على حفاوة التكريم الذي حظي به وعلى امتنانه لكل الأطراف التي تعاطفت مع شخصه في الفترة الماضية.

يذكر أنّ الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد عيّنت منذر الكبير مدربا للمنتخب التونسي في أوت 2019 خلفا للفرنسي آلان جيراس الذي قاد المنتخب لنصف نهائي كأس افريقيا للأمم بمصر.

واثر انتهاء المشاركة في كاس افريقيا للامم المقامة حاليا بالكاميرون والخروج من الدور ربع النهائي امام المنتخب البوركيني، قررت الجامعة انهاء العلاقة التعاقدية مع منذر الكبير وتعيين مساعده جلال القادري على راس المنتخب.