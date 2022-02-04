وزير الشؤون الاجتماعية : العمل على تمكين صحفيي شركة “كاكتوس برود” المصادرة من مستحقاتهم وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الجمعة، العمل على تمكين صحفيي وصحفيات شركة “كاكتوس برود” المصادرة وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، وفق بلاغ الوزارة.

وأشار الوزير، في لقائه مع أعوان وإطارات مؤسسة “كاكتوس برود” المصادرة وممثلة عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى أهمية إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز صعوبات شركة “كاكتوس برود” وإنقاذها والحفاظ على ديمومتها.

وكان العاملون بشركة “كاكتوس برود” قد نفذوا أمس الخميس، وقفة أمام لجنة الاملاك المصادرة بالعاصمة وذلك بسبب عدم التجاوب مع مطالبهم التي يخوضون من أجلها اعتصاما مفتوحا منذ 15 يوما تقريبا.

وينفذ أبناء مؤسسة شركة “كاكتوس برود” المصادرة من صحفيين وموظفين وتقنيين وعملة إعتصاما مفتوحا بمقر المؤسسة بالشرقية 2 منذ فترة بعد أن نفّذوا العديد من الوقفات الإحتجاجية، على إثر صرف نصف أجور الصحفيين والموظفين والتقنيين و العملة، و عدم خلاص التغطية الإجتماعية، إضافة إلى تنفيذ عقلة على كافة معدات الشركة و بيع سياراتها في المزاد العلني مما أصبح يهدد موطن رزق أكثر من 150 عائلة.