توننداكس يتراجع بشكل طفيف في أقفال الجمعة

أقفل مؤشر بورصة تونس، “توننداكس”، معاملات حصّة، الجمعة، متراجعا بنسبة 01ر0 بالمائة، مدركا مستوى 51ر7092 نقطة، خلال حصّة اتسمت بحركيّة ضعيفة، اذ لم تتخط المعاملات قيمة 2،3 مليون دينار، حسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وكان سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة الافضل اداء بعد تسجيل سعره زيادة بنسبة 5،2 بالمائة ليقفل (1،630 دينار)، في ظل مبادلات ناهزت قيمتها 70 ألف دينار. وتمكنت شركة الدواجن من تحسين رقم أعمالها بنسبة 22 بالمائة، لكامل سنة 2021، ليبلغ مستوى 145،4 مليون دينار.

وتطوّر سعر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق 4،5 بالمائة لينهي الحصة في حدود 6،060 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 153 الف دينار. وتمكن السهم من تحسين ادائه بنسبة 6 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

فيما وتقهقر سهم الشركة العصرية للخزف ،بعد أن فقد 5،4 بالمائة من قيمته، لينهي الحصة عند سعر 0،870 دينار، وسط معاملات هزيلة لم تتجاوز 20 الف دينار.

كما تدحرج سعر سهم اسمنت بنزرت بدوره، بنسبة 4،2 بالمائة لينهي الحصّة عند سعر 1،810 دينار، دون تسجيل أي مبادلات. وسجل رقم أعمال المختص في صناعة الاسمنت تطوّرا بنسبة 17،8، لكامل سنة 2021، ليصل إلى مستوى 130،8 مليون دينار وانكماش بقائم الدين بنسبة 14،2 بالمائة في حدود 137،3 مليون دينار.

وكان سهم سمارت تونس الأكثر تبادلا خلال الحصّة، مستحوذا على مبادلات بقيمة 410 الف دينار. وأقفل السهم عند سعر 26،480 دينار بعد تراجعه بنسبة 3،2 بالمائة.