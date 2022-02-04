“الهايكا” تقرر إيقاف هذا البرنامج نهائيا..خبر_عاجل

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة أمس الخميس، إيقاف برنامج “الإثنين الرياضي” الذي يبث على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” بصفة نهائية.

وأوضحت “الهايكا”، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها اتخذت هذا القرار نظرا لتضمن حلقة 24 جانفي 2022 من البرنامج مخالفة جسيمة، تمثلت في بثّ خطاب فيه مس من كرامة الإنسان وتبادل لعبارات ثلب وتوجيه اتهامات بين مقدم البرنامج والمعلق القار به.

كما قرر مجلس الهيئة، عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار، وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، داعيا القناة إلى الالتزام بتنفيذ القرار وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال، بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011.