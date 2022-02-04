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تطعيم 3567 شخصا باللقاحات ضد فيروس كورونا

2022/02/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم اليوم الجمعة، تطعيم 3567 شخصا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الافراد الذين استكملوا لقاحاتهم الى 6 ملايين و 268 الفا و 617 شخصا.
وأشارت الوزارة، في إحصائيات نشرتها مساء اليوم على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، الى أن من ضمن هؤلاء اكثر من 4 ملايين و618 شخصا تلقوا جرعتين اثنتين من اللقاحات.

ووفق تلك الاحصائيات، بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي قدمت منذ مارس 2021 ، تاريخ انطلاق عمليات التطعيم، 12 مليونا و 803 ألفا و 714 جرعة.
وجددت الوزارة دعوتها إلى كافة المواطنين والمواطنات للتسجيل بمنصة “ايفاكس”.

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