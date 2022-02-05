الكاف: تسجيل حالتي وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي الجديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، حالتي وفاة جديدتين، و 138 إصابة إضافية، بعد الكشف عن نتائج 273 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 03 فيفري، اي بنسبة إيجابية قدرها 50 فاصل 54 بالمائة.

ويظهر التحيين الجديد، تواصل ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات من المصابين بكوفيد 19، حيث يبلغ عددهم اليوم 35 شخصا، 04 منهم في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، الى جانب ارتفاع عدد الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال الخمسة أيام الاخيرة الى 611 حالة.

وارتفع وفق ذات التحيين، إجمالي الوفيات إلى 720 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس التاجي إلى 23097 اصابة، منها 22486 حالة تعافي.