طقس مغيم عامة والأجواء تبقي دافئة بعد الظهر باغلب الجهات

يتواصل الطقس، السبت، مغيما جزئيا على كامل البلاد مع هبوب رياح غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية تكون ضعيفة داخل البلاد.

ويكون البحر، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مضطربا بالشمال و متموجا ببقية السواحل مع أجواء دافئة ظهرا وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 20 بالشمال والمرتفعات و بين 20 و 25 درجة ببقية المناطق.

وتصل الحرارة ، وفق بيانات المعهد ، شمالا الى 18 درجة بنزرت في حين تبلغ بتونس العاصمة 19 درجة وتكون في حدود 20 درجة بسليانة وزغوان.

وتبلغ الحرارة، بعد الظهر، 20 درجة بسوسة وتصل الى 23 درجة بالقيروان وسيدي بوزيد وقابس التي تشهد هبوب رياح قوية في حين تسجل تطاوين 24 درجة.