عاجل: بالأرقام..هذه آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..

ذكرت وزارة الصحة مساء امس الجمعة أنه تم بتاريخ الخميس 3 فيفري تسجيل 21 حالة وفاة مصرح بها أوليا و 4622 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات والاصابات منذ ظهور فيروس كورونا بالبلاد ربيع سنة 2020 على التوالي الى 26 الف و 548 وفاة وأكثر من 934 الف إصابة بالفيروس التاجي.

ولفتت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت أمس 38 فاصل 67 بالمائة عقب انجاز 11 الف و 953 تحليلا بذات التاريخ.

وسجل امس تعافي 9979 شخصا ليبلغ بذلك عدد المتعافين الاجمالي الى 821 الف و 244 متعافيا

وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة بلغ يوم أمس 1321 حالة و 239 حالة مقيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة و 56 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.