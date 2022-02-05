باجة: تسجيل 3 وفايات و174 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بباجة امس الجمعة، 3 وفايات جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” لامراتين عمرهما 82 و85 عاما بمعتمديني نفزة وقبلاط، ورجل عمره 75 سنة بمعتمدية تستور، ليصل اجمالي الوفايات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 692 حالة

كما تم تسجيل 174 اصابة جديدة بعدوى الفيروس، منها 125 اصابة بمدينة باجة وضواحيها و29 اصابة بنفزة ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة بباجة الى 24085 اصابة من جملة 62358 تحليلا تم اجراؤها.

وبقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس الجمعة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس “كورونا” بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن، منها اكثر من 1300 اصابة لكل 100 الف ساكن بمدينة باجة.