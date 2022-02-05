سليانة: القبض على 15 شخصا من أصول إفريقية

تمكن أعوان وإطارات فرقة الطريق العمومي للأمن الوطني بولاية سليانة التابعة، بعد ظهر اليوم السبت، من القبض على 15 شخصا من أصول إفريقية بمدخل المدينة دون جوازات سفر او وثائق ثبوتية، على متن حافلة قادمة من ولاية القصرين في إتجاه تونس العاصمة، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول ل(وات)

وأضاف المصدر ذاته أن المظنون فيهم تتراوح أعمارهم بين 14 و26 سنة، ويتوزعون بين 14 ذكرا وأنثى، لافتا إلى أنهم ينحدرون من الكاميرون(9 أشخاص) وغينيا(3 أشخاص) والكوت ديفوار(شخصان) ومالي(شخص واحد)

وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر في شأنهم من أجل الدخول الى التراب التونسي عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية، وكشف أنه تم، بعد إستشارة النيابة العمومية، الإحتفاظ بهم