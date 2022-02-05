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الداخلية تذكر بقرار منع التظاهر

2022/02/05 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم السبت بقرار منع التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة ،توقيا من انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك عشية تنظيم تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إحياء لذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد ،ووقفة أمام المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله.
ودعت الوزارة كافّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2022 المتعلّقة بالتّوقّي من انتشار فيروس “كورونا” والتي تم التمديد فيها لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة كافة المواطنين.

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