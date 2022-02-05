المهدية : تسجيل 3 وفيات و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ369 عينة، السبت، تسجيل 3 وفيات و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 373 مصاب.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 47 بالشابة و42 بالمهدية (مع حالة وفاة) و22 بقصور الساف (مع حالة وفاة) و18 بملولش و16 بأولاد الشامخ و12 بالسواسي (مع حالة وفاة) إلى جانب 9 إصابات بهبيرة و6 بشربان و5 بالجم وإصابة واحدة ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 33 ألفا و219 إصابة من بينها 28 ألفا و736 حالة شفاء و828 حالة وفاة و3655 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 105 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 38 انتفعوا بالجرعة الأولى و16 بالجرعة الثانية و51 بالجرعة الثالثة.

وبلغ إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة من التطعيم 233 ألفا و696 فرد (ما يمثل 11ر53 بالمائة من مجموع السكان) فيما عادل عدد الملقحين بصفة كاملة 203 آلاف و978 مواطنا (35ر46 بالمائة من جملة السكان).